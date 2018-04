Ulmer Basketballer behaupten sich gegen Ludwigsburg

vor 24 Min.

In dieser Szene behauptet sich der Ulmer Jerrelle Benimon (am Ball) gegen die Ludwigsburger Dwayne Evans und David McCray (links). Am Ende gewannen die Gastgeber die Partie ganz verdient mit 84:77.

Das Team von Trainer Leibenath bezwingt mit großem Engagement Ludwigsburg. Warum es ein besonderer Erfolg für die Gastgeber ist.

Von Stefan Kümmritz

Geht doch! Nach fünf Bundesliga-Pleiten in Folge und das Verpassen der Play-offs vor Augen zeigten die Basketballer von Ratiopharm Ulm gestern endlich mal wieder tolles Engagement, große Leidenschaft und jede Menge Kampfgeist. Der Lohn war der 84:77-Sieg im württembergischen Derby gegen die diesmal nicht so großen Riesen aus Ludwigsburg, die die Ulmer im Hinspiel mit 89:54 aus der Halle gefegt hatten.

Es war der 100. Sieg, den die Mannschaft von Trainer Thorsten Leibenath in der Neu-Ulmer Ratiopharm-Arena feierte. Ob das Team um Kapitän Per Günther besonders motiviert war, um dieses Ziel zu erreichen, oder ob es unbedingt Revanche für die Schlappe in Ludwigsburg nehmen wollte, bleibt dahingestellt. Vielleicht hat der Trainer auch seine Jungs einfach an der Ehre gepackt und ihnen nachdrücklich eingetrichtert, dass es eben doch immer wieder Wunder gibt. Die Chancen aufs Wunder, also die Teilnahme an den Play-offs doch noch zu schaffen, sind durch den verdienten Erfolg gestern jedenfalls nicht kleiner geworden.

Der Ulmer Sieg geht in Ordnung, weil die Mannschaft intelligenter als zuletzt gespielt hat. Sie hat intensiver verteidigt und mannschaftlich besser gespielt. Sehr gut lässt sich das am Ergebnis von Ryan Thompson ablesen, der bisher zu oft das, wenn auch mitunter gekonnte, aber doch zu eigensinnige Spiel bevorzugt hatte. Er war gestern mit sechs direkten Korbvorlagen bester Ulmer in dieser Hinsicht und steuerte dazu noch vier Rebounds und 13 Punkte bei. Das sah natürlich auch Thorsten Leibenath sehr gerne. Überhaupt meinte er: „Wir haben im Angriff gut zusammengespielt. Die Spieler sind selbstlos aufgetreten, der Extrapass kam sehr gut und dadurch kamen wir zu guten Würfen.“ Trotzdem hatte Ludwigsburg noch acht Ballgewinne, während die Gastgeber ihrem Gegner nur dreimal den Ball klauten.

Dass die Ulmer gewannen, lag auch daran, dass sie vor allem mit drei Dreiern von Katin Reinhardt und einem von Ismet Akpinar im dritten Viertel sehr gut punkteten und diesen Spielabschnitt klar mit 29:19 für sich entschieden. So lagen sie vor den letzten zehn Minuten mit 64:55 vorne und hatten alle Chancen auf ihrer Seite. Und sie nutzten sie. Die Ludwigsburger kämpften, wollten die Partie unbedingt noch aus dem Feuer reißen, kamen 24 Sekunden vor Schluss noch einmal auf vier Zähler heran (76:80) und versuchten es nun mit den bekannten Foulspielchen. Justin Sears zwang Ismet Akpinar an die Freiwurflinie, und der traf bei beiden Versuchen. Als kurz danach Gästespieler Jeremy Senglin nur einen von zwei Freiwürfen versenkte, auf der anderen Seite Jerrelle Benimon bei der gleichen Übung zweimal erfolgreich war, war die Partie entschieden.

Ulm spielt mit mehr Energie

Das Team von Thorsten Leibenath hatte gestern im Schlussabschnitt noch genug Körner, um den Vorsprung zu halten. Mitentscheidend war da das starke Spiel unter den Körben. Hatte das Reboundverhältnis nach dem dritten Viertel noch 29:27 für Ludwigsburg geheißen, drehte Ulm dann den Spieß um und sicherte sich diese Disziplin am Ende mit 38:33 – noch ein klares Rebound-Plus. Und noch ein Punkt, der für den Spielausgang entscheidend war: Die Gastgeber durften insgesamt 30 Mal an die Freiwurflinie und trafen 26 Mal. Die Ludwigsburg trafen 15 von 22. Am Ende meinte ihr Trainer John Patrick: „Ulm wollte den Sieg mehr, hat mit mehr Energie gespielt und verdient gewonnen.“

