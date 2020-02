vor 36 Min.

Ulmerin holt dreimal Edelmetall

Insgesamt acht Medaillen für den SSV

Zweimal Gold für Elin Burkhardt und sechs weitere Medaillen sind die überzeugende Bilanz des U16-Nachwuchses der Ulmer Leichtathleten bei den württembergischen Hallenmeisterschaften in Ulm. In der heimischen Messehalle konnte Burkhardt mit einer Steigerung auf 9,12 Sekunden über 60-Meter-Hürden ihren Vorjahreserfolg wiederholen. Im Weitsprung reichte der erste Sprung auf Bestleistung von 5,34 Meter, um die Konkurrenz deutlich zu distanzieren. Eine weitere Medaille erkämpfte sie sich mit dem dritten Rang über 60 Meter in 8,23 Sekunden. Auf das Sprintrennen musste der als Mitfavorit zählende Artur Rodrigues verletzungsbedingt verzichten, da er sich im Hürdenfinale, das er mit 8,61 Sekunden als Zweiter beendete, eine Muskelverhärtung zugezogen hatte.

In der W14 erwischte Leni Schmid einen starken Tag: Zunächst verbesserte sie sich im Kugelstoßen um fast einen halben Meter auf 10,98 Meter und verpasste nur um neun Zentimeter den Titel. Dann stürmte sie im 60-Meter-Hürdenfinale mit Bestzeit von 9,59 Sekunden zu Bronze. Ebenfalls Bronze bekam Dana Aehle überreicht, die im Stabhochsprung erstmals die Dreimetermarke überquerte. Bei den M14 stieß Sören Ulshöfer die Kugel auf 9,53 Meter und holte sich damit Bronze. (chu)

