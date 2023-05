Dem FV Senden fehlen in Beuren die beiden Torgaranten

Plus Ohne Carlos Geric und Dennis Mgbechi kassiert der FV Senden beim 0:2 in Beuren einen herben Rückschlag im Kampf um den Relegationsplatz der Kreisliga A Iller.

Der FV Senden verlor durch die 0:2-Niederlage beim SV Beuren weiter an Boden im Kampf um den Relegationsplatz in der Fußball-Kreisliga A Iller. Der Sendener Spielertrainer Simon Fischäß sprach von einem bitteren Nachmittag: „Wir hatten über weite Strecken die Partie im Griff, wir haben daraus aber nichts Zählbares gemacht“.

Bei Senden fehlte im Spiel nach vorn die letzte Konsequenz, was vielleicht auch daran lag, dass die Offensiv-Fachkräfte Carlos Geric und Dennis Mgbechi sowie Kreativspieler Mauro Macchia nicht zur Verfügung standen. Geric und Mgbechi haben zusammen immerhin 40 der bisher 65 Sendener Tore erzielt.