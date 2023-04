Der FV Illertissen brennt gegen Pipinsried ein Offensiv-Feuerwerk ab

Plus Der FV Illertissen erledigt in der Regionalliga seine Pflichtaufgabe gegen den FC Pipinsried. Beim 5:2 muss die Heimmannschaft zwischenzeitlich aber zittern.

Beim 5:2 (2:0) gegen den FC Pipinsried hat der FV Illertissen in der Regionalliga Bayern äußerst wertvolle Punkte im Kampf um den Klassenerhalt gesammelt. Gleich zweimal Marco Mannhardt sowie Yannick Glessing, Maurice Strobel und Hannes Pöschl erzielten die Treffer für die Hausherren.

Illertissen hatte zu Beginn ein Offensivfeuerwerk abgebrannt. Schon nach zwei Minuten steuerte Mannhardt allein aufs Tor zu, zielte jedoch am langen Eck vorbei. Eine Zeigerumdrehung später fiel das 1:0: Fabio Maiolo sah den freien Maurice Strobel, der überlegt abschloss. Angriff auf Angriff rollte auf das Gästetor zu, doch das nächste Erfolgserlebnis blieb zunächst aus. Mannhardt (9.) und Gökalp Kilic (22.) vergaben aussichtsreiche Möglichkeiten. Nach einer guten halben Stunde zog Strobel ab, Pipinsrieds Schlussmann Witetschek konnte den Ball nur abklatschen und Mannhardt war für das 2:0 zur Stelle.