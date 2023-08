Fußball

Der FV Illertissen klettert in der Regionalliga-Tabelle langsam nach oben

Plus Der FV Illertissen gewinnt in der Regionalliga Bayern erstmals seit 2016 wieder gegen den 1. FC Nürnberg II. Und das auf souveräne Art und Weise.

Von Hermann Schiller

Mit 2:0 (1:0) beim 1. FC Nürnberg II gelang dem FV Illertissen am Samstag der zweite Saisonsieg und der Sprung auf Platz zehn in der Tabelle der Regionalliga Bayern. Es war ein besonderer Triumph, denn seit 2016 hatten die Illertisser nicht mehr gegen den Zweitliga-Nachwuchs des fränkischen Traditionsvereins gewonnen. Der Erfolg war hochverdient und kaum in Gefahr. Yannick Glessing vor der Pause und Marco Mannhardt kurz nach Wiederanpfiff waren die Torschützen.

„Eine Klasseleistung unserer Mannschaft“, meinte Sportvorstand Karl-Heinz Bachthaler. Sein Sohn und Trainer Holger Bachthaler stimmte gerne zu und sagte: „Wir haben sehr viel investiert und gut gegen den Ball gespielt. In der ersten Halbzeit waren wir fußballerisch die bessere Mannschaft und hätten mehr als ein Tor erzielen können.“ Es sei klar gewesen, dass Nürnberg in der zweiten Hälfte mehr Druck aufbaue, doch das 2:0 für seine Mannschaft sei „genau zum richtigen Zeitpunkt“ gekommen. Insgesamt musste man beiden Mannschaften großes Lob zollen, die bei tropischen Temperaturen ein intensives Spiel abgeliefert hatten. Sie suchten beide immer wieder den Weg nach vorn, wobei die Gastgeber in den ersten 45 Minuten kaum für Gefahr sorgten.

