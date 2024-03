Fußball

vor 33 Min.

Der SV Tiefenbach stellt die Weichen daheim schon früh auf Sieg

Plus Beim 4:1 gegen die SGM Ingstetten/Schießen führt der SV Tiefenbach nach neun Minuten mit 2:0. Trotzdem hätte der Sieg sogar noch höher ausfallen können.

Von Oliver August

Die Partie in der Fußball-Kreisliga A Iller zwischen dem SV Tiefenbach und der SGM Ingstetten/Schießen endete mit einem 4:1-Sieg für die Hausherren. Dabei erwischten die Gastgeber einen Traumstart. Für den schnellen Führungstreffer (2.) war Dennis Baum verantwortlich. Das 2:0 erzielte Elias Wekemann per Handelfmeter (9.), der diskussionswürdig war. Tiefenbachs Coach Christoph Schregle freute sich: „Wir wollten von Anfang an aggressiv draufgehen und die Abwehr unter Druck setzten. Das hat richtig gut geklappt.“

Die erste Torannäherung der Gäste folgte in Spielminute zwölf, als Tim Elser an Tiefenbachs Keeper Manuel Böck scheiterte. Sein Teamkollege Markus Mayer traf mit einem Kopfball nur die Latte (26.). Das effektivere Team waren die Gastgeber. Nachdem Tobias Miller über rechts in den Strafraum eingedrungen war, legte ihn Markus Eckel regelwidrig und Schiedsrichter Bernd Birkenmaier zeigte erneut auf den Punkt. Dieses Mal gab es keine zwei Meinungen. Wiederum Wekemann schnappte sich das Leder und stellte auf 3:0 (32.).

