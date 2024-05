Fußball

vor 25 Min.

Die Erfolgsserie des FV Illertissen hält auch in Aschaffenburg.

Plus Der FV Illertissen ist in der Fußball-Regionalliga seit elf Spielen ungeschlagen. In Aschaffenburg reicht es allerdings nur zu einem torlosen Unentschieden.

Von Hermann Schiller

Auch das elfte Spiel in Folge überstand Fußball-Regionalligist FV Illertissen ungeschlagen, musste sich aber bei Viktoria Aschaffenburg mit einem torlosen Unentschieden zufriedengeben. „Die Effektivität hat ein Stück weit gefehlt“, meinte Trainer Holger Bachthaler.

Recht hatte er, denn nach einer knappen Viertelstunde vergab Tobias Rühle die wohl beste Chance des Spiels. Daniele Gabriele, bereits nach wenigen Minuten für den verletzten Marin Pudic ins Spiel gekommen, eroberte im Mittelfeld den Ball, schickte den Illertisser Mittelstürmer auf die Reise. Der legte Yannick Glessing den Ball vor und dessen Hereingabe setzte Rühle freistehend aus wenigen Metern neben das Tor. Von den Gastgebern kam zunächst, von Kampf und Einsatz abgesehen, nicht viel, doch in der 25. Minute verhinderten Torhüter Felix Thiel und die Latte Aschaffenburgs Führung. In dieser Phase waren die Illertisser oft zu weit von ihren Gegenspielern entfernt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen