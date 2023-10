Fußball

Die SGM Senden/Ay eilt in der Kreisliga A Iller weiter von Sieg zu Sieg

Sendens Andrzej Weglowski ließ sich nicht so einfach vom Ball trennen. Er gewann mit der SGM Senden/Ay in Beuren mit 4:2.

Plus Tabellenführer SGM Senden/Ay gewinnt mit 4:2 auch beim SV Beuren und baut den Vorsprung an der Spitze aus - auf mittlerweile fünf Punkte.

Die neu gegründete SGM Senden/Ay eilt weiter von Sieg zu Sieg in der Fußball-Kreisliga A Iller. Der 4:2-Erfolg beim SV Beuren war schon der sechste Sieg im sechsten Saisonspiel. Damit ist das Team souveräner Tabellenführer mit nunmehr fünf Zähler Vorsprung auf den SV Tiefenbach.

Auch bei diesem Sieg war aber nicht alles Gold, was glänzt. Gerade zu Beginn gab es einige Unstimmigkeiten in der Hintermannschaft der Gäste. In der zehnten Minute hatten die Hausherren die Riesenchance zur Führung durch Tim Schultheiß auf dem Fuß, scheiterten aber. In der Folge erspielten sich Beuren ein Übergewicht. Nach einer halben Stunde zeigte Schiedsrichter Josef Faul aus Günzburg auf den Elfmeterpunkt. Nils Carstensen wurde von Domimik Allmendinger gecheckt und kam zu Fall. Den Strafstoß verwandelte Kapitän Stefan Riggenmann zur 1:0-Führung.

