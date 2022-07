Eine gute Hälfte reicht dem FV Illertissen gegen Aschaffenburg nicht

Der FV Illertissen verliert zum Auftakt der Saison in der Regionalliga Bayern gegen Viktoria Aschaffenburg mit 1:2. Den Gästen spielt dabei eine frühe Führung in die Karten.

Der Saisonstart ist dem Fußball-Regionalligisten FV Illertissen nicht ganz gelungen, denn am Freitagabend gab es ein 1:2 (1:2) gegen Viktoria Aschaffenburg. Im Grunde genommen hätten sich die Illertisser nach einem frühen Zwei-Tore-Rückstand vielleicht sogar noch einen Punkt verdient, doch sie schafften es nicht, sich in der Offensive richtig durchsetzen. Auch in der Abwehr gab es, vornehmlich in der ersten Halbzeit, immer wieder Probleme, was sich in zwei Gegentoren auswirkte.

Der Verlust von vier Stammkräften in der Defensive zeigte sich doch deutlicher als man vielleicht befürchtet hatte. Den Gästen kam die frühe 2:0-Führung sehr entgegen. FVI-Trainer Marco Konrad meinte: „Es war klar, dass es gegen so eine clevere Truppe schwer werden würde.“ Das 1:0 für die Gäste entsprang einem Foulelfmeter. Alexander Kopf hatte Niklas Meyer im Strafraum regelwidrig gestoppt, Benjamin Baier verwandelte (17.). Das zweite Gegentor kassierte Illertissen schon wenige Minuten später (20.). Ein Fehler im Aufbauspiel machte es der Viktoria in dem Fall relativ leicht, sodass Roberto Desch aus etwa zwölf Metern traf.

Maurice Strobel scheitert zwei Mal aus der Distanz

Für Illertissen hatte es Maurice Strobel mit Weitschüssen versucht (5., 19.). Aschaffenburg hätte die Führung durchaus noch ausbauen können, doch ein Kopfball ging nur knapp vorbei (25.), in der 31. Minute wurde ein kapitaler Schnitzer von Fabio Maiolo nicht genutzt. Ein Lupfer ging zwar über FVI-Torhüter Michael Wagner, aber auch über das Tor (31.). Das sollte sich rächen, denn schon wenig später schafften die Illertisser den wichtigen Anschlusstreffer. Kai Luibrand verwertete die Hereingabe von Lukasz Mozler zum 1:2 (38.) – beinahe hätte ein Abwehrspieler der Gäste noch auf der Linie gerettet.

Den dadurch aufkommenden Hoffnungsschimmer wollte Trainer Marco Konrad nach der Pause noch verstärken, brachte mit Jannik Wanner und Hannes Pöschl zwei Offensivkräfte. Seine Mannschaft nahm nun mehr und mehr das Heft in die Hand, die Aschaffenburger versuchten fast nur noch, das Ergebnis zu verwalten. Die Illertaler warfen alles nach vorn, mit Kento Teranuma kam ein weiterer Stürmer, doch so richtig zwingend waren die Aktionen nicht. Teilweise leichte Ballverluste im Mittelfeld und eine sehr kompakte Defensive der Gäste verhinderten den möglichen Ausgleich. Coach Konrad sagte: „Aschaffenburg ist sehr reif und routiniert aufgetreten. Wir waren im ersten Durchgang zu nachlässig und konnten uns leider nach der Pause keine klaren Torchancen mehr erspielen. Trotz des Anschlusstreffers hat es daher nicht für einen Punkt gereicht. Die Vorbereitung war zu kurz, um am Ende noch einmal zuzulegen. Spielerisch haben wir Aschaffenburg aber nach der Pause beherrscht.“ Es sei trotzdem ein verdienter Sieg für die Unterfranken gewesen. Dem stimmte sein Gegenüber Jochen Seitz freilich gerne zu. Der Viktoria-Trainer analysierte: „Wir haben uns im ersten Durchgang klare Torchancen erarbeitet und sind folgerichtig 2:0 in Führung gegangen. Danach haben wir das dritte Tor verpasst und einen ärgerlichen Anschlusstreffer bekommen, der aber gut herausgespielt war. In der zweiten Halbzeit war es viel Kampf und eine gute Defensivleistung. Da haben wir es versäumt, unsere Konter sauber zu Ende zu spielen.“

FV Illertissen Wagner, della Schiava (46. Wanner), Herzig, Kopf, Mozler (80. Fundel) – Bergmiller (68. Teranuma), Maiolo, Held (80. Boyer), Glessing (46. Pöschl) – Strobel, Luibrand.

