In diesem Bezirksligaspiel ist der Unterhaltungswert sehr hoch

Plus Türkspor Neu-Ulm II und der TSV Kettershausen liefern ein Offensivspektakel ab. Die Trainer dürften darüber weniger amüsiert gewesen sein.

Türkspor Neu-Ulm II kam am Sonntag im wichtigen Kellerduell der Fußball-Bezirksliga zu einem wichtigen Sieg. Die Landesliga-Reserve entschied das extrem torreiche Spiel gegen den TSV Kettershausen/Bebenhausen mit 7:4 für sich und verbuchte damit die im Kampf gegen den Abstieg bitter benötigten Punkte.

Es war eines dieser Spiele, das der neutrale Zuschauer als unterhaltsam empfindet. Den Trainern muss aber während der 90 Minuten der ein oder andere kalte und nicht wetterbedingte Schauer über den Rücken gelaufen sein. Zumindest aber Türkspors Özgür Sahin, der diesmal den erkrankten Trainer Benni Huber vertrat und damit den Ernstfall für die kommende Saison probte, hatte dafür keine Zeit. Sahin kickte selbst und sorgte schon in der 2. Minute mit seinem satten Schuss für die Führung der Hausherren. Später versuchte er das folgende Geschehen zu relativieren: „Wir haben heute in der Defensive mit einer komplett neuen Aufstellung gespielt.“