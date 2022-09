Kreisliga A Iller: Effektiv, effektiver, SV Beuren

Lokal Der SV Beuren hat vier Chancen, macht daraus drei Tore und feiert am Ende einen Sieg über die eigentlich spielbestimmende SGM Ingstetten/Schießen.

Im Spitzenspiel der Fußball-Kreisliga A Iller schlug der SV Beuren die SGM Ingstetten/Schießen mit 3:2 – die Roggenburger Spielgemeinschaft tritt also nach der zweiten Niederlage in Serie auf der Stelle.