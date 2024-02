Fußball

Landesligist TSV Buch startet mit einem Auswärtssieg in Neresheim ins neue Jahr

Plus Der TSV Buch gerät in der Fußball-Landesliga beim SV Neresheim schnell in Rückstand. Davon unbeeindruckt, feiert die Mannschaft am Ende dennoch einen Sieg.

Von Jürgen Schuster

„Ein brutal wichtiger Sieg.“ Steffen Amann, Abteilungsleiter beim TSV Buch, brachte es auf den Punkt. Zuvor hatte er einen 2:1-Sieg seiner Mannschaft im Landesliga-Nachholspiel beim SV Neresheim gesehen. Amann berichtet von vielen Zweikämpfen und einem schnörkellosen Match mit vielen langen Bällen. Allerdings brauchten die Gäste gut 20 Minuten, um auf Touren zu kommen.

Zu allem Überfluss fing sich Buch den schnellen Gegentreffer ein. Weil die TSV-Hintermannschaft den Ball nicht entscheiden aus der Gefahrenzone befördern konnte, nahm Cemal Krasniqi die Einladung an und traf zum 1:0 (6.). Der TSV leiste sich zudem den Luxus eines verschossenen Foulelfmeters. Sinan Yildiz war zu Fall gebracht worden, Timo Leitner scheiterte vom Punkt (38.). Nur eine Minute später zappelte das Leder doch im Neresheimer Gehäuse. Leitner blieb gegen Samuel Aubele im Tor der Gastgeber eiskalt.

