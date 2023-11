Fußball

vor 22 Min.

Mit Unterstützung aus England: FV Illertissen gewinnt gegen Nürnberg II

Plus Beim 3:1 gegen den 1. FC Nürnberg II wird der FV Illertissen von einer Gruppe Fußballfans aus Manchester angefeuert. Das beflügelt vor allem Yannick Glessing.

Von Hermann Schiller

Mit einem 3:1 (2:1)-Erfolg gegen den 1. FC Nürnberg II beendete Regionalligist FV Illertissen das Fußballjahr 2023, bot eine insgesamt ausgereifte und überzeugende Leistung gegen einen keineswegs schlechten Gegner. Angefeuert von einer größeren Gruppe aus England, allesamt Fans von Manchester United, war Yannick Glessing der Matchwinner bei den Hausherren.

Ihm gelangen zwei Treffer, einen weiteren bereitete er mustergültig vor. Das war in der neunten Minute der Fall. Eine Minute zuvor waren die Nürnberger durch den 15. Saisontreffer von Julian Kania infolge eines katastrophalen Fehlpasses im Mittelfeld mit 1:0 in Führung gegangen. Quasi als direkte Reaktion darauf hatte sich der Illertisser Torjäger auf der linken Seite durchgesetzt, seine Hereingabe brauchte Daniele Gabriele nur noch über die Linie zum 1:1 drücken. Nachdem Torhüter Felix Thiel nach einer knappen Viertelstunde glänzend gegen den allein vor ihm aufgetauchten Pedro Muteba gerettet hatte, bot sich im Gegenzug erneut Glessing eine tolle Chance, seine Mannschaft in Führung zu bringen. Einen Querpass von Gabriele brachte er aber zweimal am exzellent reagierenden Nürnberger Torhüter Jan Reichert nicht vorbei. Die Illertisser ließen sich nicht entmutigen, ihr unbedingter Siegeswille war zu spüren. Nachdem Nico Fundel nach einer Ecke und einem Gewühl beinahe das zweite Tor für den FVI erzielt hätte, nahm Glessing die Sache selbst in die Hand. Auf Höhe des Elfmeterpunktes setzte er zu einem überlegten Schlenzer an, traf zum 2:1 in den Winkel.

