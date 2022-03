Fußball

13:41 Uhr

Schon wieder nicht angetreten: SpVgg Au steht als erster Absteiger fest

Hier wird in dieser Saison nicht mehr gespielt. Die SpVgg Au ist nach der dritten Spielabsage erster Absteiger aus der Kreisliga A.

Plus Für die SpVgg Au ist die Saison in der Kreisliga A Iller gelaufen. Der Verein ist am Wochenende zum dritten Mal nicht angetreten - und wird damit vom Spielbetrieb ausgeschlossen.

Von Stephan Schöttl

Für die Fußballer der SpVgg Au war das vergangene Wochenende ein schwarzes. Das Heimspiel gegen Gerlenhofen in der Kreisliga A Iller musste der Traditionsverein erneut wegen Personalmangels absagen. Für Au ist die Runde damit vorzeitig gelaufen, da die Mannschaft nach den Partien gegen Beuren und Senden-Ay im Herbst vergangenen Jahres bereits zum dritten Mal in dieser Saison nicht angetreten ist.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen