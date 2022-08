Auch die Stars von heute haben bei diesem Turnier schon abgeschlagen

Lokal Im Golfclub Reischenhof in Wain finden derzeit die RB German Junior statt. Der Nachwuchs spielt drei Tage lang sogar um Weltranglistenpunkte. Für den einen oder anderen Tour-Profi war das Turnier in jungen Jahren ein Sprungbrett.

Bei der Frage nach den bislang namhaftesten Teilnehmerinnen und Teilnehmern muss Alexander Rosswag nicht lange überlegen. Der Engländer Matthew Fitzpatrick beispielsweise habe vor vielen, vielen Jahren als Jugendlicher mal an den RB German Junior teilgenommen, der Südafrikaner Brendon Grace habe das Turnier sogar schon gewonnen. Beide sind mittlerweile auf höchstem Profi-Level erfolgreich. Fitzpatrick gewann heuer mit den US-Open eines der prestigeträchtigsten Major-Wettspiele der Golf-Welt, Grace verdient gutes Geld auf der European-Tour. „Nicht zu vergessen natürlich die Slowenin Pia Babnik, die auf der Profi-Tour der Frauen spielt. Auch sie hat schon ein paar Turniere bei uns gewonnen“, erzählt Rosswag weiter. Er ist als Verantwortlicher der RB German Junior dieser Tage auf der Anlage des Golfclubs Reischenhof in Wain unterwegs. Knapp 100 Mädchen und Buben spielten dort seit Dienstag um Weltranglistenpunkte und eine schicke Trophäe.