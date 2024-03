Handball

10:36 Uhr

SC Vöhringen feiert in der Landesliga schon den siebten Sieg in Folge

Plus Die Handballer des SC Vöhringen setzen ihre Siegesserie in der Landesliga fort. Beim 31:24 in Wangen müssen sie aber lange um den nächsten Erfolg zittern.

Von Roland Furthmair

Wie erwartet war das Auswärtsspiel der Vöhringer Handballer beim abgeschlagenen Landesliga-Tabellenletzten MTG Wangen II trotz des letztlich deutlichen 31:24-Sieges (Halbzeit 16:15) keinesfalls ein Selbstläufer.

Die Hausherren wehrten sich nach Leibeskräften und hielten im ersten Spielabschnitt alles offen. Der siebte Sieg in Folge für den mittlerweile Tabellendritten SCV geriet kurz nach dem Seitenwechsel bei der 17:16-Führung der Gastgeber sogar durchaus in Gefahr. Trainer Kevin Betz meinte: „Ohne die fehlenden Marc Heiter und Matthias Stetter war es die große Herausforderung, unsere Abwehr aufzustellen. Aber einer, der für viele unscheinbar ist, hat einen überragenden Job gemacht. Vom Mexiko-Urlaub direkt in die Startaufstellung hat sich Manuel Edel die Note eins mit Stern verdient.“

