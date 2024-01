Auch 2024 werden die „Sportstars“ gewählt: Wer gewinnt im Januar?

Fünf Sportlerinnen und Sportler aus der Region Donau-Iller kämpfen um die Trophäe unserer Redaktion. Leserinnen und Leser können im Internet abstimmen.

Vor genau einem Jahr ist der Startschuss gefallen. Seitdem sucht unsere Redaktion Monat für Monat zusammen mit den Leserinnen und Lesern der Neu-Ulmer Zeitung und Illertisser Zeitung den „Sportstar“. Die kleine Trophäe hat in Sportlerkreisen der Region Donau-Iller schon Kultstatus erreicht. Die Online-Abstimmung geht daher auch 2024 weiter. Wer Außergewöhnliches leistet, soll belohnt werden: Wir suchen den Sportler oder die Sportlerin, der oder die im Januar im Landkreis Neu-Ulm, in Ulm und dem Unterallgäu besonders erfolgreich war. Fünf Frauen und Männer sind nominiert für die Wahl zum „Sportstar des Monats“. Wer den Titel gewinnt und damit Nachfolgerin oder Nachfolger von Dezember-Gewinnerin Kathrin Keller, Volleyballerin beim VfB Ulm, wird, liegt in den Händen unserer Leserinnen und Leser. Das sind die Nominierten.

Josephine Glogger-Hönle : Die Sportschützin vom SV Pfeil Vöhringen hat die Sportstar-Trophäe im August 2023 schon einmal gewonnen. Jetzt hat sie erneut mit einer beeindruckenden Leistung auf sich aufmerksam gemacht. Die 24-Jährige aus Attenhofen schoss bei einem Wettkampf in der Schwabenliga die magische 400. Eine Leistung auf höchstem internationalen Niveau. Mehr geht am Schießstand nicht.





Steffi Felk vom Schützenverein Kadeltshofen ist „Sportstar des Jahres 2023“. Neben der Trophäe erhielt sie auch einen 100-Euro-Gutschein von Rainer Wolf, Inhaber von Intersport Wolf in Weißenhorn, überreicht. Foto: Pit Meier

Bis kommenden Sonntag, 4. Februar, um 23.59 Uhr können Sie im Internet unter www.nuz.de/sportstar-donau-iller für Ihre Favoritin oder Ihren Favoriten voten. Anschließend geben wir den Gewinner oder die Gewinnerin bekannt. Die Person mit den meisten Stimmen erhält eine Trophäe unserer Redaktion zur Erinnerung überreicht. Außerdem nimmt sie oder er an der Sportstar-Wahl des Jahres 2024 teil.

5 Bilder Wer wird "Sportstar des Monats"? Stimmen Sie ab Foto: Pit Meier, Markus Will, Michael Kappeler/dpa, Sven Hoppe/dpa, Jan Strohdiek/Eibner-Pressefoto

