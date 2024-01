Sportstar des Monats

Dezember-Siegerin Kathrin Keller: Mit 16 wäre ihre Karriere fast zu Ende gewesen

Plus Kathrin Keller vom VfB Ulm gewinnt die Online-Abstimmung unserer Redaktion. Wie der "Sportstar des Monats" tickt - und was die Volleyballerin zum Erfolg sagt.

Von Stephan Schöttl

Kathrin Keller reagierte am Montagmittag überglücklich auf die frohe Kunde vom Abstimmungssieg und sagte: „Das kommt völlig unerwartet. Es freut mich total. Nicht nur für mich, sondern auch für unser Team und den Volleyballsport. Denn wir kämpfen als Randsportart ständig um Aufmerksamkeit.“ Die Volleyballerin von Drittligist VfB Ulm hat die Wahl zum "Sportstar des Monats" im Dezember für sich entschieden. Sie setzte sich beim Online-Voting unserer Redaktion durch und siegte mit einem Vorsprung von über 1.500 Stimmen vor Florian Neuer, Jugendleiter und engagierter Ehrenamtlicher bei den Vöhringer Fußballern.

Die Zuspielerin aus Bellenberg führt die Volleyballerinnen des VfB Ulm in der 3. Liga Süd als Kapitänin aufs Feld. Im Dezember wurde sie nach Punktspielen gleich mehrfach zur wertvollsten Akteurin ihrer Mannschaft ausgezeichnet. In ihrem Team ist sie zwar nicht die Älteste, aber eine derjenigen, die am meisten Erfahrung haben. Schon im Grundschulalter hat Keller mit Volleyball begonnen – zu Hause beim ASV Bellenberg. „Mein Vater hat schon immer Volleyball gespielt“, erzählt sie. Bis ins Teenageralter durchlief sie beim Heimatverein alle Jugendmannschaften.

