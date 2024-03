Schnelligkeit ist ihre Waffe: Was Sportschützin Antonia Back auszeichnet

Plus Im Wettkampf gegen die Zeit und die Konkurrenz setzt Schützin Antonia Back auf eine ungewöhnliche Strategie. So tickt der "Sportstar des Monats" im Februar.

Sie ist meistens die Erste, die den Schießstand wieder verlässt. Antonia Back braucht für die 40 Schuss in einem Wettkampf gerade einmal zwischen 20 und 25 Minuten, 50 hätte sie sogar Zeit dafür. Mit ihrem schnellen Rhythmus setzt sie ihre Gegnerinnen und Gegner ganz schön unter Druck – und oftmals geht der Plan auf. Seit fünf Jahren schießt die 23-Jährige für den SV Pfeil Vöhringen in der Luftgewehr-Bundesliga, gehört dort zu den zuverlässigen Punktesammlerinnen. Die Sportschützin hat wie berichtet die Online-Abstimmung unserer Redaktion zum „Sportstar des Monats“ im Februar für sich entschieden. Sie siegte mit einem Vorsprung von über fast 2 000 Stimmen vor Konstantinos Filippopoulos, dem Erfolgscoach der Illertaler Bayernliga-Basketballer.

Daheim ist Back in Unterfranken, wohnt in Blankenbach im Landkreis Aschaffenburg. Dort hat ihre inzwischen beeindruckende sportliche Laufbahn auch ihren Ursprung. Als Zwölfjährige hat sie mit dem Schießsport angefangen. Der Weg war eigentlich vorgezeichnet. Sie erzählt: „Meine Mutter war damals Jugendleiterin im Bezirk, mein Vater Bezirkstrainer. Ich hatte und habe immer die volle Rückendeckung aus der Familie.“ Die ersten Erfolge stellten sich schnell ein.