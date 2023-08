"Das Perfekte Dinner": Neu-Ulmer Arena-Chef gibt "Schlemmer-Konzert" im TV

In den aktuellen Folgen der beliebten Vox-Kochshow "Das Perfekte Dinner" kämpft der Chef der Ratiopharm-Arena um den Wochensieg. So hat er den Dreh erlebt.

Fünf Hobbyköche aus dem Raum Ulm und Neu-Ulm treten diese Woche in der TV-Sendung "Das Perfekte Dinner" gegeneinander an. Die Sendung ist auch nach vielen Jahren Sendezeit noch sehr beliebt. So beliebt, dass Kandidat Richard King nach eigener Angabe Jahre auf seine Zusage bei der Show warten musste. "Als der Anruf von der Produktionsfirma dann endlich kam, war ich richtig überrascht", sagt er. Wenn er nicht gerade den Kochlöffel schwingt, führt King die Geschäfte der Ratiopharm-Arena in Neu-Ulm. Seine Leidenschaft fürs Kochen kommt übers Essen. Das Menü, mit dem er sich nun in der beliebten Fernsehsendung den Wochensieg erkochen möchte, verbindet seinen Beruf mit seiner Leidenschaft.

Bei der Vox-Sendung "Das Perfekte Dinner" kochen fünf Kandidatinnen und Kandidaten jeweils ein Drei-Gänge-Menü für die übrigen vier Mitstreiterinnen und Mitstreiter. Die Gäste vergeben Punkte für Geschmack, Aussehen und Qualität des Dinners. Wer am Ende der Woche die meisten Punkte einheimsen konnte, gewinnt 3000 Euro Preisgeld.

Das Motto des Abends bei Richard King: "Schlemmer-Konzert"

Am Donnerstag lädt King zu seinem perfekten Dinner nach Ritzisried bei Buch. In der Fernsehsendung stellt sich der 38-Jährige als "Richie" vor. Der Experte in Sachen Groß-Events stellte sein Dinner unter das Motto "Schlemmer-Konzert". Zu einem perfekten Dinner-Abend gehöre schließlich mehr als nur gutes Essen. Wie genau er das Motto umgesetzt hat, möchte King im Gespräch mit unserer Redaktion noch nicht verraten. Auch nicht, wie der Abend für ihn gelaufen ist. "Selbst meiner Familie habe ich noch nicht gesagt, wie es ausgegangen ist", sagt er.

Richard King ist aktuell als Gastgeber bei der Fernsehsendung "Das Perfekte Dinner" zu sehen. Foto: Rtl / Itv Studios Germany

Seine Menüfolge allerdings ist schon bekannt: Zur Vorspeise servierte der Hobbykoch Thunfisch mit Avocado, Linsen und Jakobsmuschel, danach ein Risotto mit Lachs, grünem Spargel und einer Beurre blanc. Das sommerliche Menü rundete er mit einer Panna cotta mit Beeren und Schokolade ab. Es fällt auf: Kings Menü kommt ohne Fleisch und Mehl aus. Die Gründe für diese ungewöhnliche Entscheidung möchte er den Zuschauerinnen und Zuschauern der Sendung nicht vorwegnehmen.

In die gehobene Küche hat er sich nach eigener Aussage "einfach immer mehr reingefuchst". Er schaue sich selbst gerne Kochsendungen im Fernseher an und hole sich so den ein oder anderen Tipp für die eigene Küche. Das Konzept von "Das Perfekte Dinner" habe ihn überzeugt, weil es neben den Kochkünsten auch darum gehe, ein guter Gastgeber oder eine gute Gastgeberin zu sein. Auf diesem Feld sieht der Eventmanager seine Stärken.

King hatte im Vorfeld zur Ausstrahlung Sorge um schnippische Bemerkungen

Er konnte seine Folge der TV-Sendung bereits anschauen und sagt: "Die Perspektive ist natürlich ungewohnt, aber mit dem Ergebnis bin ich zufrieden." Er hatte im Vorfeld Sorge vor schnippischen Bemerkungen und Kommentaren "aus dem Off", für die die Sendung bekannt ist. King schaut aber sehr wohlwollend auf die Fernsehproduktion zurück, die bereits im Juni stattfand. "Man wird dort total toll betreut", sagt er.

Bine Müller aus Weißenhorn kocht bei der aktuellen Ulmer Runde der TV-Sendung "Das Perfekte Dinner" am Freitag. Foto: Rtl / Itv Studios Germany

Zum Wochenabschluss am Freitag kocht die Weißenhornerin Sabine ("Bine") Müller. Die 43-Jährige hat es mit ihrer Leidenschaft fürs Kochen schon einige Male ins Fernsehen geschafft. 2018 kochte sie sich fast bis ins Jahresfinale der ZDF-Sendung "Die Küchenschlacht", im Jahr darauf kreierte sie ihren perfekten Löffel für die Sat. 1-Sendung "The Taste".