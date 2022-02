5,4 Milliarden Euro Umsatz: Wieland aus Ulm will weiter wachsen

Trotz Pandemie und Krise: Die Wieland Gruppe zieht nach dem vergangenen Geschäftsjahr eine positive Bilanz. In Ulm und Vöhringen hat sie etwa 4000 Mitarbeiter.

Nach mehr als 200 Jahren ist die Wieland-Gruppe mit Hauptsitz in Ulm immer noch gut im Geschäft. Bei der Hauptversammlung, die kürzlich statt fand, wurden positive Zahlen aus dem vergangenen Geschäftsjahr vorgelegt.

Der Weltmarktführer für Halbzeuge und Systemlösungen aus Kupfer und Kupferlegierungen steigerte seinen Umsatz deutlich auf 5,4 Milliarden Euro und erwirtschaftete damit einen operativen Gewinn von 520 Millionen Euro. Das teilt das Unternehmen mit. Auch das Thema Nachhaltigkeit bringt den Konzern voran. Es wird erwartet, dass der Übergang zu einer elektrifizierten Welt, verbunden mit der damit einhergehenden Notwendigkeit von CO 2 -freier Energieerzeugung, die Nachfrage nach hochwertigen Kupferhalbzeugen über viele Jahre weiterverstärken werde, insbesondere in Europa und Nordamerika.

Wieland aus Ulm ist Marktführer in Europa und Nordamerika

Folgend einer Reihe von strategischen Akquisitionen und größeren am Kundenbedarf orientierten Investitionen in den vergangenen Jahren, ist die Wieland-Gruppe in beiden Regionen Marktführer und beschäftigt nach eigenen Angaben aktuell rund 8000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon etwa 4000 im Raum Ulm und Vöhringen. Insgesamt verfügt der Konzern mittlerweile über mehr als 80 Standorte weltweit. Erst kürzlich wurde etwa die Firma Busby Metals erworben.

In den kommenden Jahren plant die Wieland-Gruppe weiterhin zu wachsen und will über das starke Kerngeschäft hinaus vor allem den Bereich Metallrecycling weltweit deutlich ausweiten. Die Wieland-Gruppe schreibt sich auf die Fahnen, einen wesentlichen Beitrag zur Reduktion von Klimagasen zu leisten, die Metallversorgung langfristig abzusichern und Kunden attraktive Möglichkeiten zur gemeinsamen nachhaltigen Kreislaufwirtschaft anzubieten. (AZ)

