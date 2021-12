Krankenkasse fusioniert: Nach Panne sind Versichertenkarten gesperrt

Plus Die Wieland BKK fusioniert mit der BKK Verbund Plus. Das Angebot verschlechtert sich dadurch nicht. Doch ein Fehler des IT-Dienstleisters sorgt diesen Monat für Unmut.

Nach 187 Jahren endet eine Ära bei Wieland. So viele Jahre hatten die Beschäftigten bei Wieland eine eigenständige Krankenkasse. Nun fusioniert die Wieland BKK mit der BKK Verbund Plus. Ein Schritt, der nun einfach nötig war, wie der Vorsitzende Jürgen Schneider erklärt. Ganz reibungslos ist die Fusion bislang nicht abgelaufen. Die Gesundheitskarten der 11.300 Versicherten funktionieren aktuell nicht.