Unterallgäuer Gesundheitswoche startet mit vielseitigem Programm

Wandern, Waldbaden, widerstandsfähig werden: Bei der 19. Unterallgäuer Gesundheitswoche gibt es viele verschiedene Angebote. Auch in Babenhausen und Umgebung.

Wie wird man widerstandsfähig gegen Stress? Was ist Waldbaden und wie geht Meditation? Um diese und weitere Themen geht es in der 19. Unterallgäuer Gesundheitswoche vom 21. bis 29. Mai. "Die Teilnehmer erwartet ein abwechslungsreiches Programm", verspricht Landrat Alex Eder und ruft alle Unterallgäuerinnen und Unterallgäuer dazu auf, beim einen oder anderen Angebot mitzumachen. Eröffnet wird die Gesundheitswoche am Samstag, 21. Mai, um 9 Uhr am Kurhaus in Bad Wörishofen.

Unter dem Motto "(R)Auszeit für alle" bieten Vereine, Institutionen und Privatpersonen Veranstaltungen rund um das Thema Gesundheit an - viele in Präsenz, aber auch online. Die Bandbreite reicht von Fachvorträgen über Bewegungs- und Sportangebote bis hin zu Meditationsveranstaltungen, verteilt über den ganzen Landkreis und in der Stadt Memmingen. So auch in Babenhausen und Umgebung:

In der Jugendbildungsstätte findet am Samstag, 21. Mai, ein Workshop statt, in dem sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit gesunden Ernährungsmustern befassen.

Am Abend des Mittwochs, 25. Mai, ist ein Vortrag im Café Rosa in Babenhausen geplant. Es geht darum, wie Frauen trotz Mehrfachbelastungen gesund bleiben, mit dem Wissen der Gesundheitslehre Ayurveda sowie heimischen Kräutern.

geplant. Es geht darum, wie Frauen trotz Mehrfachbelastungen gesund bleiben, mit dem Wissen der Gesundheitslehre Ayurveda sowie heimischen Kräutern. "Tape dich frei! Taping zur Selbstanwendung" lautet der Titel eines Workshops am Freitag, 3. Juni, im Frühförderzentrum in Babenhausen . Einfache Klebetechniken und Tipps für die praktische Anwendung werden vermittelt.

. Einfache Klebetechniken und Tipps für die praktische Anwendung werden vermittelt. In der Natur-Therme Bedernau sind mehrere Angebote vorgesehen, zum Beispiel Wassergymnastik und eine Klangschalen-Meditation.

Das komplette Programm und Näheres zu den einzelnen Veranstaltungen ist unter www.ua-gesundheitswoche.de zu erfahren. Achtung: Für einige Angebote muss man sich anmelden.

Gesundheitswoche Unterallgäu gibt Anregung für mehr Wohlbefinden

"Man kann viel für die Gesundheit tun", ist Tobias Klöck von der Tourismusabteilung am Landratsamt überzeugt. "Vielleicht findet der ein oder andere durch die Themenwoche Anregungen für mehr körperliches oder seelisches Wohlbefinden."

Eine besondere Rolle spielt wie immer Pfarrer Sebastian Kneipp, der im vergangenen Jahr seinen 200. Geburtstag gefeiert hätte. Die fünf Säulen der Kneipp'schen Lehre - Wasser, Bewegung, Ernährung, Heilpflanzen und Balance - sollen aktiv erlebbar werden. Auch in diesem Jahr krönt ein Preisrätsel die Gesundheitswoche. Zu gewinnen gibt es beispielsweise ein Fahrrad im Wert von 1000 Euro und weitere Sachpreise. (AZ/stz)

Lesen Sie dazu auch

Info: Bei Fragen zur Unterallgäuer Gesundheitswoche gibt die Tourismusabteilung am Landratsamt Auskunft unter Telefon 08261/995-375 oder per E-Mail an tourismus@lra.unterallgaeu.de.