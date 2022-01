Findet das Ikarus-Festival am Allgäu-Airport 2022 statt?

Der Ticketvorverkauf für das Ikarus-Festival am Flughafen Memmingen ist gestartet. Von Line-up bis Camping: Das müssen Interessierte zum Event wissen.

Das Ikarus-Festival am Flughafen Memmingen ist das größte Musikfestival im Allgäu. Vor der Corona-Pandemie kamen rund 50.000 Menschen zu dem Techno-Camping-Event am Airport. Doch kann das Ikarus 2022 überhaupt stattfinden? Aktuell geben sich die Veranstalter optimistisch. Der offizielle Ticket-Vorverkauf ist am Wochenende gestartet.

Termin: Wann findet das Ikarus-Festival 2022 statt?

Das Ikarus auf dem Gelände des ehemaligen Militärflugplatzes in Memmingerberg soll vom 2. bis 6. Juni 2022 stattfinden - rund um Pfingsten.

Tickets: Gibt es eine Rückerstattung, wenn Corona das Festival platzen lässt?

In den Jahren 2020 und 2021 fand das Ikarus-Festival wegen der Pandemie nicht statt. Die Tickets konnten jeweils auf das Folgejahr übertragen werden. Auch heuer kündigten die Veranstalter an: "Sollte das Ikarus 2022 aufgrund der Corona-Pandemie nicht stattfinden können, wird der Ticketpreis für alle in 2022 gekauften Tickets erstattet."

Preise: Was kosten Tickets fürs Ikarus-Festival, und welche Karten gibt es?

Die Veranstalter planen, mit mehreren Tausend Besucherinnen und Besuchern zu feiern. Deshalb werden sowohl Karten für das komplette Wochenende angeboten als auch Einzeltickets für Freitag, Samstag und Sonntag. Diese Kartenkategorien gibt es:

Normal: Hier ist die Rede vom Full-Weekend-Ticket, das von Freitag bis Sonntag gilt. Preis: 125,90 Euro.

Stage Plus: Das VIP-Ticket für Fans, die nicht genug bekommen, verspricht Zugang zu den Hauptbühnen, Bars und WCs hinter der Bühne. Preis: 179,90 Euro.

Für die Festivaltage Freitag, Samstag und Sonntag gibt es auch jeweils Tagestickets: Die Preise variieren zwischen 59,90 und 64,90 Euro. Für die einzelnen Tage werden auch sogenannte Stage-plus-Karten angeboten (zwischen 94,90 und 124,90 Euro). Einlass aufs Ikarus-Gelände bekommen nur Personen ab 18 Jahren oder in Begleitung.

Besucher feierten ausgelassen auf dem Ikarus-Festival im Jahr 2019. Foto: Peter Hausner

Zelten: Kostet das Camping beim Ikarus-Festival extra?

Ja. Laut Veranstalter entsteht auf über 200.000 Quadratmetern eine Camping-Landschaft. Wer beim Festival campen möchte, benötigt ein Camping-Ticket. Dieses ist nur in Verbindung mit einem Full-Weekend-Ticket gültig. Ein Müllpfand in Höhe von 15 Euro muss entrichtet werden. Außerdem gibt es im Ikarus-Village sogenanntes Comfort-Camping. Alle Tickets werden auf der Ikarus-Festival-Internetseite im Vorverkauf bestellbar sein. Dort gibt es auch weitere Informationen zu den wichtigsten Fragen wie die Nutzung von Duschen und Toiletten, Stromnutzung oder Schließfächern.

Line-up: Welche DJs spielen 2022 auf dem Ikarus-Festival?

Das Line-up des Ikarus-Festival 2022 wurde noch nicht offiziell bekannt gegeben. Es sollen aber 120 DJs aus der ganzen Welt auflegen. Nach der Absage im vergangenen Jahr wollte sich der Veranstalter bemühen, große Teile des im vergangenen Jahr bestätigten Line-ups auch heuer an den Allgäu Airport zu holen. Weitere Informationen finden Interessierte unter www.ikarus-festival.de. (dan, msc)