2023 könnte in Unterroth ein zweiter Solarpark ans Netz gehen

Plus Das erste Projekt auf Gemeindeflur soll im Juli anlaufen. Bei der zweiten Anlage können die Bürgerinnen und Bürger von Unterroth als Investoren einsteigen.

In einem Jahr könnte in Unterroth weitaus mehr Strom produziert werden, als die 1100 Einwohner zählende Kommune selbst verbraucht. Der Gemeinderat hat einstimmig den Aufstellungsbeschluss für den Bau der rund neun Hektar großen Photovoltaikanlage gefasst. Die Firma Vensol aus Babenhausen plant, mit diesem Vorhaben eine Stromleistung von zwölf Megawattstunden zu erzielen.