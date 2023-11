Diebe stehlen Baumstämme aus Waldstück bei Unterroth

Unbekannte Personen entwenden sechs Festmeter Holz, die in einem Waldstück zwischen Unterroth und Buch gelagert waren. Die Polizei bittet um Hinweise.

In einem Waldstück bei Unterroth haben Holzdiebe zugeschlagen. Zwischen Mitte Oktober und dem 21. November, so teilt die Polizei mit, haben Unbekannte insgesamt sechs Festmeter Holz entwendet. Die vier Meter langen Eichenstämme waren in einem Waldstück östlich der Staatsstraße 2020 zwischen Unterroth und Buch gelagert. Die Polizeiinspektion Illertissen bittet um Hinweise von Zeuginnen und Zeugen und nimmt diese unter der Telefonnummer 07303/9651-0 entgegen. (AZ)