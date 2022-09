Eineinhalb Ster Holz in Unterroth gestohlen

Der Besitzer hatte das Fichtenholz auf einer Wiese gelagert. Der oder die Täter kamen offenbar mit dem Auto.

Im Verlauf der zurückliegenden Woche hat eine bislang unbekannte Person von einer Wiese im Bereich des Taubenriedwegs in Unterroth Brennholz entwendet. Der Geschädigte habe das Fichtenholz dort gelagert, berichtet die Polizei. Vom Lagerplatz sind etwa eineinhalb Ster Holz im Wert von 150 Euro verschwunden.

Aufgrund der Spuren, die am Tatort gefunden wurden, geht die Polizei davon aus, dass der oder die Täter mit einem Fahrzeug in die Wiese gefahren seien und anschließend das Brennholz auf- oder eingeladen haben. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Illertissen unter der Telefonnummer 07303/9651-0 an. (AZ)

Lesen Sie dazu auch