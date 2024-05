Ist versuchter Container-Aufbruch Teil einer Diebstahlserie?

Jemand wollte in Unterroth einen Container aufbrechen, in dem Autoreifen und Felgen lagern. Die Polizei ermittelt und nimmt Hinweise entgegen.

Jemand hat in Unterroth versucht, auf einem Firmengelände Im Straßfeld einen verschlossenen Container aufzubrechen. Der Versuch scheiterte jedoch. Die Tat ereignete sich zwischen Montag, 22. April, 18 Uhr, und Donnerstag, 25. April, 10 Uhr. In dem Container lagerten Autoreifen und Felgen. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 200 Euro. Ob die Tat mit einer Diebstahlsserie in der vergangenen Woche in Verbindung steht, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugenhinweise an die Polizei Illertissen, Telefon 07303/9651-0. (AZ)

