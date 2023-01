Unterroth

18:15 Uhr

Seit 40 Jahren hebt sich in Unterroth der Vorhang

Adolf Buchmiller und Alexander Dreier vor den neuen Traversen und dem Bühnenvorhang ihrer "Requisite" im gemeindlichen Lagerhaus. Seit 40 Jahren wird in Unterroth Theater gespielt.

Plus Vier Jahrzehnte haben einiges verändert, die Spielleidenschaft ist geblieben. Ende März feiert das neue Stück Premiere - vorher wird aber Jubiläum gefeiert.

Von Regina Langhans

Licht und Vorhang, das reicht nötigenfalls, um Theater zu spielen. Beides zählte zu den ersten Anschaffungen, nachdem sich die Theatergruppe Unterroth mit dem Abriss ihrer alten Spielstätte, dem Gasthof Linde, neu aufstellen musste. Das ist ihnen mit Bravour gelungen wie sie so manches andere in den vierzig Jahren ihres Bestehens. Rückblickend gibt es da einiges zu erzählen, weshalb sich am Samstagabend, 7. Januar, aktive und ehemalige Schauspieler, rund 40 Gäste, im Schützenheim Unterroth treffen wollen. Im Gespräch mit unserer Redaktion berichten der langjährige Regisseur Adolf Buchmiller und Vorsitzender Alexander Dreier von spannenden Momenten aus vier Jahrzehnten ehrenamtlicher Schauspielarbeit.

