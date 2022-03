Theatergruppe Unterroth fiebert Premiere nach Corona-Pause entgegen

Die Theatergruppe Unterroth holt jetzt ihre um zwei Jahre verschobenen Vorstellungen nach. Premiere ist am Samstag, 9. April, in der Sporthalle.

Ihre Komödie heißt "Scharf wie Peperoni" und hat etwas mit frustrierten Ehemännern zu tun. Doch – bedingt durch die coronabedingte Spielpause – sind die Schauspielerinnen und Schauspieler der Theatergruppe Unterroth gleichermaßen ganz scharf auf ihre Premiere. Nachdem sie 2020 mit ihrem Lustspiel von Jürgen Schuster bereits kurz vor der Aufführung standen, soll es diesmal mit der Premiere am Samstag, 9. April, ab 19.30 Uhr in der Sporthalle Unterroth klappen.

Die Probenarbeit, die derzeit auf improvisierten Bühnen im Pfarrheim oder Schützenheim stattfindet, lässt noch etwas von der vor zwei Jahren eingeübten Spielfertigkeit erkennen: Der Text sitzt, das Zuspielen klappt. Es genügen einige Tische und Stühle als Platzhalter, um die versierte Truppe auch ohne Kostüme und Requisiten auf Touren zu bringen. Über mangelnde Fantasie brauchten sich die Mimen um Drahtzieher Adolf Buchmiller und unter der Spielleitung von Ottilie Buchmiller in über 40 Spieljahren nicht zu beklagen.

Theatergruppe Unterroth: Darum geht es in "Scharf wie Peperoni"

Diesmal bilden er in der Rolle des Klaus, Wolfgang Buchmiller als Georg und Alexander Dreier als Michael ein frustriertes Trio von arbeitslosen Ehemännern. Johannes Ritter übernimmt den Part des unternehmungsfreudigen Junggesellen und Gelegenheitsarbeiters Josef, der seine Kumpel motivieren will. Heimlich studieren sie zu viert eine Show nach dem Vorbild der britischen Filmkomödie "The Full Monty" ein. Der geplante Auftritt soll in der Kellerbar Flick-Flack stattfinden. Die Männerriege hofft, dadurch wieder zu mehr Selbstbewusstsein zu gelangen, auch gegenüber ihren derzeit alleinig den Lebensunterhalt stemmenden Frauen Caro (Claudia Sturm), Paula (Juliana Hüber) und Martina (Ulrike Poppele). Während diese Vermutungen anstellen über das bei einem der Ehemänner gefundene „Päckchen Erotika“, geben sich die Männer alle Mühe, vor ihnen geheim zu halten, dass sie "ein Event vorbereiten, wie es die Leute noch nicht gesehen haben". Auf der Suche nach dem richtigen Plakattitel für die Männershow einigt sich das Quartett auf "Scharf wie Peperoni". Eine mysteriöse Rolle spielt die hübsche Alexandra (Ramona Berger), indem sie die trainierenden Männer managt, anfeuert und für ihren Auftritt "bestes Publikum" verspricht. Richtig komisch wird es mit Fräulein Zupf (Karin Dreier), indem sie, wie von Zwang befallen, sündigen Mitbürgern auf der Spur ist.

Für Komik und schwäbische Kraftausdrücke ist also gesorgt, das Publikum darf gespannt sein auf hübsch überspitzte Szenen. Für die 25-jährige Ramona Berger als "Nachwuchsschauspielerin", die zuvor noch nie auf der Bühne stand, wird es eine doppelte Premiere sein. "Das Lampenfieber wird wohl kommen", vermutet sie. Bislang jongliert sie souverän zwischen ihren Rollen als Tochter, Animateurin oder geheimnisvolle Strippenzieherin. Ein bisschen habe sie es ja im Blut, sagt sie: durch ihre Eltern auf der Schwabenbühne, vor allem aber durch Oma Maria Walser, früher eine der "Unterrother Ratschweiber".

Unterrother Theatergruppe sucht Heimatbühne

Wenn die Unterrother Theatergruppe in der örtlichen Sporthalle auftritt, tut sie das zwar auf eigenen Bühnenbrettern samt Kulisse, Vorhang und dank Corona-Zuschuss finanzierter Beleuchterbrücke. Doch sie bleibt Gast des Sportvereins Unterroth. Die erfolgreiche Truppe sucht bislang vergeblich nach einer Art Heimatbühne. Auch die in Unterroth verschiedentlich untergebrachte, immer hochwertigere technische Ausrüstung wäre an einem festen Standort besser aufgehoben, informiert der Vorsitzende Alexander Dreier. Trotzdem: Der Spielleidenschaft können äußere Beschwernisse wenig anhaben.

Beim Auswählen der Stücke hat sich Adolf Buchmiller über die Jahre ein Schema zugelegt. "Wenn ich beim ersten Durchlesen schon lachen muss, hat der Text gute Chancen auf eine Inszenierung." Dann halte er nach der passenden Rollenbesetzung Ausschau, wobei junge Mimen gefragt seien. "Ich kann Ältere schlecht auf jung trimmen, umgekehrt schon eher", erklärt der langjährige Theatermacher. Dabei vermag die Gruppe der Entwicklung der Zeit standzuhalten, langsam, aber kontinuierlich. Inzwischen wurde ein Verein gegründet, die Ausstattung modernisiert und immer wieder Nachwuchs gefunden: für ihre Bühne in Unterroth, mit Brettern, die die Welt bedeuten.

Info: Platzreservierung unter Telefon 07343/922485 am Montag und Dienstag, 18 bis 20 Uhr, sowie am Samstag, 10 bis 12 Uhr. Vorstellungen am Samstag, 9. April, 19.30 Uhr; Sonntag, 10. April, 18 Uhr; Mittwoch, 13. April, 19.30 Uhr; Sonntag, 17. April, 18 Uhr; Montag, 18. April, 18 Uhr; Mittwoch, 20. April, 19.30 Uhr; Freitag, 22. April, 19.30 Uhr; Samstag, 23. April, 19.30 Uhr oder online: theatergruppe-unterroth.de