Tortenkünstlerin aus Unterroth: Wie wird man eigentlich Eiskönigin, Lisa Boncol?

Konditorin Lisa Boncol aus Unterroth ist Vize-Europameisterin im Eismachen geworden. Ein Podcast-Gespräch über Torten, Trends und Training für die WM.

Diesen Moment wird Lisa Boncol nicht so schnell vergessen: Im Januar wird sie zusammen mit dem Team Deutschland Vize-Europameisterin beim Gelato Europe Cup, dem Wettbewerb der besten Eismacher Europas. Im kommenden Jahr ist die Konditorin aus Unterroth wieder am Start beim Team Deutschland, diesmal bei der Weltmeisterschaft. Wie sie sich darauf vorbereitet, erzählt Lisa Boncol in der neuesten Folge von Studio West: Der Donau-Iller-Podcast.

Allerdings geht es im Podcast-Gespräch mit Ronald Hinzpeter und Rebekka Jakob nicht nur um leckeres Speiseeis - denn das Kerngeschäft von Lisa Boncol sind Torten und Pralinen, die sie in ihrer Firma "La Pralina" herstellt. Als "One-Woman-Show" hat sie vor zehn Jahren ihren eigenen Betrieb gegründet, stellt aufwendige Hochzeitstorten und Geburtstagskuchen her und fertigt Pralinen an, die auch mal abenteuerliche Geschmacksrichtungen haben dürfen.

Mit nur 22 Jahren hat sich die Konditorin aus Unterroth selbstständig gemacht

Die Konditorin verrät, wie sie es geschafft hat, mit nur 22 Jahren den Schritt in die Selbstständigkeit zu gehen. Außerdem erfahren die Zuhörerinnen und Zuhörer auch, wie es der Mutter von zwei Söhnen gelingt, Geschäft, Familie und Meisterschaftsvorbereitungen unter einen Hut zu bekommen.

Mit der Folge über feinstes Speiseeis und kunstvolle Torten geht Studio West: Der Donau-Iller-Podcast in eine kleine Sommerpause. Neue Folgen mit spannenden Gästen aus der Region Donau-Iller gibt es wieder ab September. Die Zeit bis dahin kann aber mit den bisherigen Folgen bestimmt überbrückt werden - diese gibt es alle bei uns zum Nachhören.

