40 Jahre im Stadtrat: Bürgermeister zeichnet Kommunalpolitiker aus

Johann Gutter, Herbert Walk und Werner Zanker sind "alte Hasen" in der Vöhringer Kommunalpolitik. Der Rathauschef lobt ihr Verantwortungsbewusstsein.

Sie sind nicht nur „alte Hasen“ im kommunalpolitischen Geschäft, sondern haben auch noch zum selben Zeitpunkt damit angefangen. Johann Gutter, Herbert Walk (beide CSU) sowie Werner Zanker ( SPD) gehören seit nunmehr 40 Jahren dem Vöhringer Stadtrat an. Es waren somit zusammengerechnet 120 Jahre an Engagement und Erfahrung, die Bürgermeister Michael Neher in der zurückliegenden Stadtratssitzung zu einer Laudatio inspirierten. Die drei Langzeit-Räte bekamen von ihm als Auszeichnung eine Urkunde überreicht und einige sehr lobende Worte mit auf den Nachhauseweg, dem ein kleiner Umtrunk voranging.

Der Bürgermeister spricht von einer besonderen und herausfordernden Aufgabe

Neher lobte ihre „Unabhängigkeit im Urteil, ihren Sachverstand, ihre Menschenkenntnis und ihr Verantwortungsbewusstsein für unser Gemeinwesen“. Ihr Wirken bleibe damit über den Tag hinaus spürbar. Im Stadtrat komme es sehr auf Persönlichkeiten an, „die Verantwortung übernehmen“, fuhr Neher fort. Im Unterschied zur „großen Politik“ seien Entscheidungen im Stadtrat oft unmittelbar wahrnehmbar: „Wir sind täglich vor Ort und müssen uns der Bürgerschaft im direkten persönlichen Kontakt stellen. Das ist schon eine besondere, nicht einfache, aber doch herausfordernde Aufgabe“, stellte der Rathauschef in seiner Ansprache heraus. Roland Bader (SPD), Sascha Hinterkopf (CSU) und Sascha Frick (FWG) waren ebenfalls angesprochen, sie sind jeweils zehn Jahre mit dabei.