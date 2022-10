Vöhringen

18:00 Uhr

Andenken an Zehntausende Verstorbene aus dem Landkreis Neu-Ulm

Sterbebilder erinnern seit Jahrhunderten an die Toten. Die Erinnerung an Valentin und Thomas Göggelmann aus Bellenberg ist Teil einer außergewöhnlichen Sammlung, die Jeannette Wischenbarth zusammengetragen hat.

Plus Jeannette Wischenbarth sammelt Sterbebildchen. Das älteste erinnert an eine Bäuerin aus Kadeltshofen, die 1868 starb. Jedes der Bilder erzählt eine Geschichte.

Von Zita Schmid Artikel anhören Shape

Geburt und Sterben – beides gehört zum Leben. Die Trauer um Angehörige, Freunde und Bekannte kommt beim Tod dazu. Gerade an Allerheiligen werden vermehrt deren Gräber besucht, in Andachten für sie gebetet und so an sie gedacht. Gedruckte Erinnerungen an die Toten sind Sterbebildchen. "Sterbebilder waren für Trauergäste bei katholischen Beerdigungen als Erinnerung und Gedenken an die Verstorbenen einst unverzichtbar", sagt Jeannette Wischenbarth. Die Hobbyhistorikerin aus Vöhringen kennt sich aus: Sie sammelt, digitalisiert und archiviert diese Andenken. Aus dem Landkreis Neu-Ulm hat sie bereits einige Zehntausend Stück davon in ihrer Datenbank. Manche davon sind schon sehr alt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen