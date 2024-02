Auto in Vöhringen angefahren: Polizei sucht Zeugen

Vor einer Apotheke steht ein VW-Caddy. Als der Fahrzeughalter wiederkommt, ist das Auto beschädigt. Sachschaden: 2000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise.

In der Vöhringer Industriestraße ist es am vergangenen Dienstag zu einem Autounfall gekommen, bei dem der Verursacher oder die Verursacherin geflüchtet ist. Wie die Polizei mitteilt, parkte vor der Apotheke am Ring von 9.30 bis 17.10 Uhr ein VW-Caddy. In dieser Zeit muss das Auto angefahren worden sein, denn es war danach deutlich beschädigt. Dabei soll ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstanden sein, wie die Polizei vermutet.

VW Caddy in Vöhringen angefahren: Polizei sucht Verursacher

Der Verursacher oder die Verursacherin habe sich bislang nicht gemeldet. Die Polizei Illertissen bittet nun Zeugen sich unter der 07303 96510 zu melden. (AZ)