Betrunkener verschmutzt den Vorraum einer Bankfiliale in Vöhringen

Die Polizei wird wegen eines Mannes gerufen, der sich nachts im Vorraum einer Bankfiliale aufhält. Doch der 44-Jährige macht es den Beamten nicht leicht.

Ein stark betrunkener und absolut unkooperativer Mann hat am frühen Freitagmorgen die Polizei in Vöhringen beschäftigt. Gegen 5.30 Uhr erhielt die Illertisser Dienststelle die Mitteilung, dass ein Mann im Vorraum einer Bankfiliale verweile. Als die Beamten wenig später am Einsatzort eintrafen, urinierte der Mann dem Polizeibericht zufolge gerade in den Vorraum, der zudem durch mehrere Zigarettenstummel und immensen Zigarettenqualm verunreinigt war.

Der Mann musste die Reinigungskosten und die Ingewahrsamnahme bezahlen

"Der 44-Jährige war stark alkoholisiert und absolut unkooperativ, so verweigerte er auch seine Namensangabe", teilt die Polizei mit. Bei der Durchsuchung seiner Kleidung fanden die Beamten ein Ausweispapier. Sie nahmen den Mann vorübergehend in Schutzgewahrsam und brachten ihn zu seiner Wohnadresse. Gegen ihn wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt. Zudem hat der Mann die Reinigungskosten für den Vorraum und die Kosten für die polizeiliche Ingewahrsamnahme zu begleichen. (AZ)