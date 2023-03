Vöhringen

18:00 Uhr

Bräuhaus Lepple in Vöhringen will wieder eigenes Bier brauen

Plus Nach Corona braucht es in der Gastronomie Mutmacher. Das Bräuhaus Lepple in Vöhringen greift eine alte Tradition auf – und probiert gleichzeitig Neues aus.

Von Ursula Katharina Balken

Um gute Ideen war Andra Lepple, Chefin des Bräuhauses Lepple, noch nie verlegen. Das Traditionsgasthaus im Herzen von Vöhringen, war stets der Mittelpunkt des gesellschaftlichen Lebens. Und das soll auch so bleiben. Deshalb wartet Lepple mit einer Idee auf, die dem Haus wieder die alte Attraktivität verleiht. Sie will mit neuen Biersorten den Wünschen nach mehr Vielfalt entsprechen. Und das setzt sie auch beherzt um – mit Gerstensaft aus eigener Produktion.

