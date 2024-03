Vöhringen

vor 18 Min.

Der einzige Lebensmittelhändler, den es in Vöhringen noch gibt

Plus Vöhringen war einst Einkaufsdorado mit vielen Lebensmittelgeschäften. Heute gibt es nur noch eins. Wie sich Mathias Rahn in der Stadtmitte halten kann.

Von Ursula Katharina Balken

Dunkle Hose, dunkle Jacke, dunkle Schürze – "mein Arbeitsgewand", sagt Mathias Rahn, lacht und bindet sich die Schurzschleife zu. So kennen ihn seine Kunden. Sie schätzen sein Angebot und seine Fachkennntnisse über Nahrungsmittel. Sein Geschäft in der Vöhringer Bahnhofstraße ist ein Unikat, das in der heutigen Zeit Seltenheitswert besitzt. Es ist das einzige verbliebene Lebensmittelgeschäft in der Stadt.

Seit 1985 wird es vom Eigentümer Mathias Rahn selbst geführt. Aber das Geschäft ist weit älter. Es erwuchs aus einer Käserei, die sein Urgroßvater Stefan Rahn im Jahr 1870 gründete und 1881 erweiterte. Dessen Sohn Georg führte die Käserei weiter. Und auch Matthias Rahn, Vater des jetzigen Eigentürmers Mathias Rahn, trat in die familiären Fußstapfen. Aus der Käserei erwuchs schrittweise ein Geschäft, das sein Angebot mit Molkereiprodukten erweiterte und schließlich zu einem richtigen Laden mit vielfältigem Sortiment wurde – von der üppig bestückten Käseabteilung bis hin zur gut sortierten Obstauswahl.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen