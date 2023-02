Nächste Hürde für weitere Photovoltaik-Freiflächen ist überwunden

Plus Umstritten ist, wann die Bürgerbeteiligung zum Thema Photovoltaik in Vöhringen beginnen soll. Der Hauptausschuss einigt sich auf das weitere Vorgehen.

Der Weg hin zu weiteren Freiflächen für Photovoltaik in Vöhringen bleibt weiterhin umstritten. Nun hat sich der Haupt- und Umweltausschuss mit knapper Mehrheit auf ein Prozedere geeinigt. Demnach nimmt die Verwaltung jetzt erst einmal Gespräche auf mit den Eigentümerinnen und Eigentümern der infrage kommenden Flächen. Sollten diese Interesse haben, dann wird der Stadtrat am 23. März einzeln über die Flächen abstimmen. Erst zu einem späteren Zeitpunkt wird die Bürgerbeteiligung starten.