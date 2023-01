Dreister Rucksackdieb schlägt in Vöhringer Café zu

Ein Mann nimmt in einem Café in Vöhringen unerlaubt einen Rucksack mit. Polizisten machen den Dieb kurze Zeit später ausfindig.

In einem Café in Vöhringen ist am Montagnachmittag einer Frau der Rucksack gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, hatte sie diesen zuvor an der Garderobe des Lokals aufgehängt. Kurz bevor der Frau der Diebstahl auffiel, hatte ein Pärchen das Café in der Ulmer Straße verlassen. Deshalb fiel der Verdacht auf diese beiden Personen.

Rucksackdieb wird im Vöhringer Bahnhofsbereich gefunden

Ein Zeuge konnte die Verdächtigen dann in einer Bar im Bahnhofsbereich ausfindig machen. Polizisten kontrollierten daraufhin das Pärchen und fanden bei dem 53-jährigen Mann das Diebesgut. Seine Begleiterin gab an, nichts von dem Diebstahl mitbekommen zu haben. Die Beamten gaben der Besitzerin ihren Rucksack zurück. Nun erwartet den 53-Jährigen ein Strafverfahren. (AZ)