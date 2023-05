Vöhringen

15:16 Uhr

Einbrecher steigen in Vereinsheim in Vöhringen ein

Einbrecher haben das Fenster eines Vereinsheims in Vöhringen aufgehebelt und sich dadurch Zugang in das Gebäude verschafft.

Artikel anhören Shape

Die Polizei untersucht, ob ein Einbruch in Vöhringen mit zwei anderen Fällen in Verbindung steht. Beute machten die Täter nicht, sie richteten aber Schaden an.

In der Nacht auf Montag sind zwei unbekannte Täter in ein Vereinsheim an der Industriestraße in Vöhringen eingebrochen. Die Unbekannten hebelten nach Polizeinangaben ein Fenster auf und stiegen dadurch ins Gebäude ein. Beute machten die Einbrecher keine. Allerdings verursachten sie einen Sachschaden, der auf 1300 Euro geschätzt wird. Ob die Tat mit den Vorfällen im Bereich des Vöhringer Bahnhofs, welche sich ebenfalls in der Nacht auf Montag ereigneten, zusammenhängen, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Dort hat jemand versucht, mit einem Werkzeug einen Snackautomaten und das Fenster einer Gaststätte aufzuhebeln. Die Polizei Illertissen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07303/9651-0. (AZ)

Themen folgen