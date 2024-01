Eine Verletzte nach Auffahrunfall auf der A7 bei Vöhringen

Im Reiseverkehr auf der A7 bei Vöhringen hat es am Wochenende gekracht. Eine Frau hatte nach dem Unfall Schmerzen.

Sie sind gerade auf dem Weg in den Winterurlaub gewesen, als die Insassen von drei Fahrzeugen am Samstagmittag auf der Autobahn bei Vöhringen in einen Auffahrunfall verwickelt wurden. Ein 41-jähriger Wohnmobilfahrer erkannte laut Polizei zu spät, dass der Verkehr vor ihm deutlich abbremsen musste. Daher fuhr er auf seinen 56-jähringen Vordermann auf und schob diesen noch auf ein weiteres Auto. Der 45 Jahre alte Fahrer dieses Wagens blieb unverletzt. Die Beifahrerin des mittleren Fahrzeugs klagte jedoch nach dem Unfall über Schmerzen und wurde daher vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt beziffern die Beamten der Verkehrspolizei Günzburg den Schaden auf rund 8000 Euro. (AZ)