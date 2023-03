Funker senden vom Illertal in die ganze Welt

Plus Amateurfunken ist ein Hobby, das Menschen sowohl auf technischer Ebene, als auch persönlich verbindet. Eine Frau aus Vöhringen erzählt, was ihr daran gefällt.

Amateurfunk ist ein Hobby, dem im wahrsten Sinne des Wortes keine Grenzen gesetzt sind. Es verbindet die Menschen rund um den Globus. Interesse an Technik, Lust auf Kommunikation oder einfach nur zum Zeitvertreib - es gibt viele Gründe, sich damit zu beschäftigen. Die besten Amateurfunkerinnen und Amateurfunker messen sich alle vier Jahre sogar bei Weltmeisterschaften, genannt World Radio Team Championship, kurz: WRTC. Eine Frau aus Vöhringen erzählt im Gespräch mit unserer Redaktion, was für sie den Reiz dieses Hobbys ausmacht.

Als Vorprogramm der diesjährigen WM, die um Juli stattfinden wird, gab es den ganzen Januar über eine Aktion, bei der Funkamateurinnen und -amateure Punkte sammeln konnten, um sich für den Wettbewerb zu qualifizieren. Punkte werden für die Anzahl der erfolgreichen Verbindungen vergeben. Außerdem kommt es darauf an, wie weit die Entfernung ist. Eine Kontaktaufnahme in die USA werde höher gewertet als beispielsweise nach Frankreich, berichtet Franziska Schott vom Ortsverband Illertal des Deutschen Amateur-Radio-Clubs (DARC).

50 Teams treten bei der Weltmeisterschaft in Italien an

Die 34-Jährige aus Vöhringen ist dank ihrer Eltern schon als Kind in den Verein involviert gewesen, einige Zeit lang hat sie selbst eine Jugendgruppe geleitet. In der Vorrunde der WM hat sie sich unter mehr als Hunderttausend Teilnehmerinnen und Teilnehmern Platz 2164 erkämpft. Dabei hat sie unter anderem mit Gleichgesinnten aus Saudi-Arabien und von den Kapverdischen Inseln gefunkt.

Aus den besten Funkerinnen und Funkern der Vorrunde werden dann 50 Teams zugelassen, die am 8. Juli in Italien gegeneinander antreten werden. Sie haben dann unter den gleichen Voraussetzungen 24 Stunden Zeit, weltweite Verbindungen aufzubauen. Je mehr Personen mitmachen, desto mehr Kontakt kann aufgenommen werden. Amateurfunken ist allerdings nicht nur auf eine feste Funkstation beschränkt, sondern kann auch zu einem Sport gemacht werden, bei dem Bewegung mit der Technik vereint wird. Bei sogenannten Fuchsjagden sind die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu Fuß unterwegs und müssen mit ihren Geräten ein Gebiet auf der Suche nach Funksignalen durchkämmen.

Die Vöhringer Amateurfunkerin weiß, worauf es ankommt

Aber was unterscheidet einen guten Amateurfunker von einem auf Weltmeister-Niveau? "Man braucht ein gutes Gehör", sagt Franziska Schott. Denn man müsse schnell Kontakt mit der Person am anderen Ende der Leitung aufnehmen können. Auch die Ausrüstung spielt eine große Rolle. Das Equipment besteht aus einer Antenne - je größer, desto besser -, einem Transceiver - einer Kombination aus Sender und Empfänger - und guten Kopfhörern. Für eine effiziente Verbindung sei es von Vorteil, von einem Hügel aus, mit freier Sicht, zu funken, empfiehlt Schott - ohne Nachbarn und Stromleitungen, die die Reichweite stören könnten. Außerdem brauchen Funkamateure eine Lizenz, denn die Teilnahmebedingungen sind durch das deutsche Amateurfunkgesetz geregelt. Etwa 45.000 Menschen in Deutschland haben durch eine bestandene Prüfung eine solche Lizenz erlangt.

Ist Amateurfunken in Zeiten von Internetchats und digitaler Technik noch spannend für junge Menschen? Das Interesse am Amateurfunk wachse, berichtet Franziska Schott. Ihr Verein bekomme regelmäßig Zuwachs, auch von Jüngeren. Zwei Mitglieder des Ortsverbands Illertal sind Schott zufolge Physikstudenten, die die handwerkliche Komponente des Hobbys und den Inhalt ihres Studiums gut aufeinander übertragen können. Über das Hobby kamen sie sogar in Kontakt mit Firmen und damit potenziellen Arbeitgebern. Ein anderes Mitglied hat vorbeugend zum Amateurfunk gefunden: Falls im Katastrophenfall das Handynetz lahmgelegt werden sollte, könnte so unabhängig kommuniziert werden.

Der Ortsverband Illertal nimmt gerne noch weitere Mitglieder auf. Weitere Informationen finden Interessierte auf der Internetseite des Deutschen Amateur-Radio-Clubs unter darc.de, über die sich auch der Online-Auftritt des Ortsverbands Illertal und weiterer Ortsverbände aufrufen lässt.