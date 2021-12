Vöhringen

vor 47 Min.

Heilige Drei Könige kommen: So läuft die Sternsinger-Aktion in Vöhringen

Plus Die Planungen für die Sternsinger-Aktion in der Vöhringer Michaelspfarrei laufen bereits. Ein neues Team übernimmt die Organisation. Es werden noch Könige gesucht.

Von Ursula Katharina Balken

Mit Riesenschritten eilen die Tage dahin, in zwei Wochen ist Weihnachten. Eine Woche später folgt der nächste Festtag – Neujahr, Start der bundesweiten Sternsingeraktion. Bis zum Dreikönigstag am 6. Januar ziehen Mädchen und Buben in prachtvollen Gewändern durch die Stadt, von Haus zu Haus, sie werben und sammeln Geld für eine gute Sache. Im Fokus steht 2022 der Südsudan. Als Thema wurde „Gesund werden und gesund bleiben“ ausgegeben. Es geht um eine bessere medizinische Versorgung in diesem Teil Afrikas.

