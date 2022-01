Jugendliche stehlen Fahrräder in Vöhringen und werden dabei ertappt

Im Rahmen einer Fahndung stellt die Polizei zwei mutmaßliche Fahrraddiebe in Vöhringen. Einer von ihnen hat außerdem eine fremde EC-Karte bei sich.

Ein Zeuge hat am Sonntagabend drei Jugendliche im Bereich des Bahnhofs in Vöhringen beobachtet, die sich am dortigen Fahrradständer zu schaffen machten. Wie die Polizei mitteilt, nahmen zwei von ihnen schließlich unversperrte Fahrräder an sich und fuhren davon. Im Rahmen einer Fahndung konnte die Polizei die Tatverdächtigen stellen. Es handelte sich um zwei 17- sowie einen 15-Jährigen. Die Fahrräder wurden zum Bahnhof zurückgebracht und dort entsprechend gesichert.

Der Jugendliche sagt, er habe die EC-Karte in einem Zigarettenautomaten gefunden

Nach weiteren Angaben der Polizei ist noch nicht bekannt, wem die Fahrräder gehören. Die Beamten leiteten gegen einen der 17-Jährigen sowie gegen den 15-Jährigen ein Strafverfahren wegen Diebstahls ein. Bei der Anzeigenaufnahmen fanden die Polizisten bei dem tatverdächtigen 17-Jährigen außerdem eine fremde EC-Karte. Diese hat der Jugendliche nach eigenen Angaben in einem Zigarettenautomaten gefunden. "Auch diesbezüglich sind die strafrechtlichen Ermittlungen wegen Unterschlagung noch nicht abgeschlossen", schreibt die Polizei in ihrem Bericht. (AZ)