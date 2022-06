Männer heben in Vöhringen Kanaldeckel aus: Auto beschädigt

Ein Zeuge beobachtet die Männer, wie sie auf mehreren Straßen in Vöhringen die Kanaldeckel aus der Halterung lösen. Ein Autofahrer bemerkt das Hindernis zu spät.

Vier Männer haben in Vöhringen an mehreren Stellen Kanaldeckel ausgehoben und auf die Straße gelegt. Wie die Polizei mitteilt, hat ein Zeuge die vier jungen Männer in der Nacht auf Dienstag gegen 22.30 Uhr dabei beobachtet. In der Falkenstraße beseitigte der Zeuge die Gefahrenquelle, indem er den Deckel zurück in die Halterung legte.

Unfall durch Kanaldeckel auf Ulmer Straße in Vöhringen

Die jungen Männer waren zwischenzeitlich jedoch weitergezogen. In der Ulmer Straße betrieben sie das gleiche Spiel. Ein 20-jähriger Mann, der mit seinem Auto auf der Ulmer Straße unterwegs war, erkannte das Hindernis auf der Fahrbahn zu spät und fuhr über den Kanaldeckel. Dabei wurde der Unterboden seines Fahrzeugs beschädigt.

Die vier jungen Männer flüchteten daraufhin. Die hinzugerufene Polizeistreife nahm zwei der Übeltäter vorläufig fest. Die beiden 20- und 21-jährigen Männer verrieten der Polizei nichts über ihre Mitstreiter. Die beiden erwartet nun eine Strafanzeige wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Der Sachschaden an dem Auto beläuft sich auf etwa 400 Euro. (AZ)