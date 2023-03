Mann randaliert in Vöhringer Wettbüro

Trotz Hausverbot wollte ein 32-Jähriger eine Wettannahmestelle in Vöhringen nicht verlassen. Dann wurde der Mann handgreiflich den Mitarbeiterinnen gegenüber.

In einer Wettannahmestelle in Vöhringen hat ein 32-Jähriger am Freitagnachmittag für Aufruhr gesorgt. Der Mann hatte nach Angaben der Polizei das Wettbüro in der Memminger Straße betreten, obwohl für ihn dort ein Hausverbot gilt. Mehrfache Aufforderungen einer 32-jährigen Angestellten, die Räume zu verlassen, ignorierte er. Schließlich packte der ungebetene Gast die Frau an deren Handgelenk und zog sie in Richtung des Ausgangs. Eine weitere Angestellte des Wettbüros wurde nun auf die lautstarke Auseinandersetzung aufmerksam und versuchte erfolglos, ihre Kollegin aus dem Griff des Mannes zu befreien, so die Polizei. Kurz vor der Ausgangstüre soll der 32-Jährige die Frau in den Bauch getreten haben und flüchtete dann.

Wenig später trafen zwei alarmierte Streifenwagenbesatzungen bei dem Wettbüro ein. Die 32-jährige Mitarbeiterin war lediglich leicht verletzt, es musste kein Rettungswagen gerufen werden. Aufgrund der von den Angestellten abgegebenen detaillierten Beschreibung fiel der Verdacht der Beamten rasch auf den 32-jährigen Mann, der bereits amtsbekannt ist. Die Polizeibeamten suchten ihn daraufhin an seiner Wohnanschrift auf. Er räumte zwar ein, in der Wettannahmestelle gewesen zu sein, stellte den Ablauf der Geschehnisse jedoch anders dar. Der 32-Jährige sieht trotzdem einer Anzeige wegen Hausfriedensbruch und Körperverletzung entgegen. (AZ)