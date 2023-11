Vöhringen

vor 49 Min.

Projekt Kellerberg: Es gibt weniger Wohnungen, dafür mehr Hotelzimmer

Plus Vöhringer Bauausschuss stimmt verändertem Nutzungskonzept für Illerbergs Filet-Areal zu. Für den Bauherrn ist es ein Einstieg, verbunden mit einem Ausstieg.

Von Thomas Vogel

Timo Söhner verlässt zum Jahreswechsel nach zehn Jahren Tätigkeit für die Stadt Vöhringen das Bauamt und macht sich als Projektentwickler selbstständig. Dass er in der jüngsten Sitzung des Bau- und Verkehrsausschusses seinen für die Mitglieder der Stadtverwaltung vorgesehenen Platz zeitweilig verlassen hat, steht damit in Zusammenhang: Es ging um sein erstes privat vorangetriebenes Projekt, das gleich ein größeres ist.

Der sogenannte Kellerberg in Illerberg stand schon mehrmals auf der Tagesordnung des Ausschusses. Grund dafür sind mehrfache Änderungen in der Planung. Da in einem Mischgebiet liegend, verlangte das Landratsamt als Genehmigungsbehörde einen höheren Anteil an gewerblicher Nutzung. Der Bauherr legte nun die abgeänderten Pläne vor. Die Kubatur der Gebäude wurde beibehalten, die Nutzung aber modifiziert. In drei Mehrfamilienhäusern sollen nun insgesamt 21 Wohnungen entstehen, deren Gesamtzahl um vier reduziert wurde. Im Bestandsgebäude ist ein kleines Hotel mit nun zehn statt bisher vier Zimmern vorgesehen. In ein weiteres Gebäude sollen ein Hofladen und eine Fahrradwerkstatt einziehen. Der Wohnraum solle vornehmlich „Senioren und Junggebliebenen“ zur Verfügung gestellt werden, wie der Bauherr sein Konzept umreißt. Für Betreuungsdienstleitungen strebt er eine Kooperation mit Illersenio an. Das Investitionsvolumen beziffert Söhner auf vier bis fünf Millionen Euro.

