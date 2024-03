Rucksack wird aus Kofferraum gestohlen

In Vöhringen hat jemand eine Gelegenheit zum Diebstahl auf einem Supermarktparkplatz genutzt.

In Vöhringen ist es am frühen Montagabend zu einem dreisten Diebstahl gekommen: Jemand schnappte sich laut Polizeibericht einen Rucksack aus einem Auto, das auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Industriestraße geparkt war. Die Besitzerin hatte gerade ihre Einkäufe verstaut und ließ für einen Moment ihren schwarzen Lederrucksack im offenen Kofferraum zurück, um den Einkaufswagen zurückzubringen. Diese Gelegenheit nutzte der Dieb. Der Verlust wird auf rund 100 Euro geschätzt. Die Polizei Illertissen nimmt Hinweise entgegen. Rufnummer: 07303/9651-0. (AZ)