Vöhringen

06:30 Uhr

Rückkehr des Arschgeweihs: Was Besucher auf der Tattoomesse erwartet

Spontane Tattoos, Tattoowettbewerbe und Showprogramm: Am Wochenende findet wieder die Tattoomesse in Vöhringen statt.

Plus Körperschmuck und Showprogramm: Die Tattoo-Convention in Vöhringen erwartet viele Besucher. So können unsere Leserinnen und Leser dabei sein.

Von Rosaria Kilian Artikel anhören Shape

Mehr als 80 internationale Tattoo-Artists stellen am 25. und 26. Februar im Kulturzentrum Wolfgang-Eychmüller-Haus in Vöhringen die neuesten Trends für Tattoos und Piercings vor. Der Veranstalter Jürgen Kuhn erwartet aber auch, eine Teenager-Sünde der 1990er-Jahre wieder häufiger zu sehen: Das Arschgeweih erlebe ein Comeback.

