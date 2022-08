Schon wieder Bäume in Vöhringen beschädigt

Unbekannte haben Blumen und einen Baum auf dem Platz vor dem Vöhringer Rathaus beschädigt. Die Polizei sucht nächtliche Zeugen.

In Vöhringen haben Unbekannte schon wieder Bäume beschädigt. Wie die Polizei berichtet, wurden zwischen Freitagabend um 22 Uhr und Samstagmorgen um 7.30 Uhr auf dem Platz vor dem Rathaus mehrere Blumenkästen, die an einem Baum hingen, abgerissen. Auch der Baum wurde an der Rinde verletzt.

Die Schadenshöhe beträgt rund 50 Euro. Laut den Angaben eines Zeugen haben mehrere Jugendliche an dem Platz gegen 2 Uhr laut herumgeschrien, teilt die Polizei mit. Ob diese an der Sachbeschädigung beteiligt waren, muss noch ermittelt werden. Die Polizei bittet darum, mögliche relevante Beobachtungen bei der Polizeiinspektion Illertissen unter der Telefonnummer 07303/9651-0 zu melden. (AZ)